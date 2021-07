Euro 2020, Belgio – Italia:gli azzurri volano in semifinale

Questa sera a Monaco di Baviera Si è giocato il quarto di finale tra Belgio e Italia. Una gara combattuta fino all’ultimo che ha visto la squadra di Roberto Mancini vincere per 2-1.

L’Italia vince 2-1 contro il Belgio e proverà ad andare in finale nella prossima gara contro la Spagna. Chiellini e compagni hanno giocato una bellissima partita macchiata purtroppo dall’infortunio del calciatore che fino ad oggi ha giocato meglio di tutti: Leonardo Spinazzola. Il laterale sinistro della Roma, si è strappato al 30esimo del secondo tempo ed è uscita in barella e in lacrime. Una scena che ricorderemo tutti.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Azzurri in vantaggio con Barella, bravo a rubare una palla al limite dell’area e a trafiggere Courtois. Raddoppio dell’Italia con Lorenzo Insigne che finalmente trova il gol con la sua mattonella preferita. A fine primo tempo però gli azzurri commentano un ingenuità e subiscono gol su rigore

Le pagelle di Belgio Italia

Belgio (3-4-2-1): Courtois 6; Alderweireld 5,5, Varmaelen 6, Vertonghen 5,5; Meunier 6 (25′ st Chadli sv – 29′ st Praet 6), Witsel 6, Tielemans 5 (25′ st Mertens), T. Hazard 5,5; De Bruyne 6, Doku 7; Lukaku 6.

Ct: Martinez 5,5

Italia (4-3-3): Donnarumma 6,5; Di Lorenzo 5,5, Bonucci 6, Chiellini 6,5, Spinazzola 6,5 (35′ st Emerson 6); Verratti 7 (29′ st Cristante 6), Jorginho 6,5, Barella 7; Chiesa 6,5 (45’+1 st Toloi sv), Immobile 5 (29′ st Belotti 6), Insigne 7 (35′ st Berardi 6).

Ct: Mancini 7

Arbitro: Vincic

Marcatori: 31′ Barella (I), 44′ Insigne (I), 45’+2 rig. Lukaku (B)

Ammoniti: Verratti (I), Tielemans (B)

Espulsi: