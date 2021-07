La ex velina è tornata in Sardegna per le sue vacanze estive ma non si ferma mai neppure con l’attività fisica, la box ora è la sua migliore valvola di sfogo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)

La vita della ex velina Elisabetta Canalis è cambiata molto da quando si è sposata nel 2014 con il chirurgo Brian Perri ed è diventata mamma della splendida Skyler Eva.

Nonostante si sia trasferita a Los Angeles le sue vacanze sono rigorosamente in Sardegna dalla sua famiglia dove è giunta pochi giorni fa come possiamo vedere dalle foto che la showgirl ha postato nella pagina social.

Non solo mare e diversi servizi fotografici per Sephora e Calzedonia, ma anche divertimento in palestra seguita dal suo mentore e coach. L’ultimo video condiviso è decisamente una bomba di adrenalina.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —-> “Un raggio di sole per me”, Laura Pausini sbottona la giacca, fuori il décolléte: fa troppo caldo – FOTO

Elisabetta Canalis è una bomba di grinta e femminilità

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)

LEGGI ANCHE —-> Cecilia Rodriguez, posteriore da urlo: lo mostra e su Instagram è delirio – FOTO

“Training and sweating with my coach”, ovvero “Allenamento e sudore” scrive Elly a margine del video che la vede impegnata sul ring assieme al suo maestro Angelo Valente.

Da molto tempo la ex velina non si cimenta solo con la yoga ma ha trovato grande sfogo anche con le arti marziali e il pugilato come possiamo vedere nella bellissima performance che ha regalato alla sua community.

Concentratissima calcia e attacca con grinta e precisione, leggings scuri e top corto che evidenziano il fisico pazzesco e tonico sempre più costruito al cesello con gli intensi allenamenti in palestra. I commenti sono stati numerosissimi per lei.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)

“Non vorrei averti come avversario 😱”, “Cattiva e bellissima ❤️❤️”, “Che mazzate!” Poi qualcuno invece ironizza divertito: “Io sono pronto a farmi abboffare di mazzate…senza nemmeno difendermi e protezioni 😂”, “Bobo Vieri era il suo Pungiball 😂”.