Elisa Isoardi, la maglia aderente risalta le forme: un fisico che ti fa innamorare – FOTO

Elisa Isoardi è la nuova Miss “Wild Nature” di Instagram. I fan sono letteralmente scatenati di fronte alla sua meravigliosa bellezza.

Un calcio convincente alla “stoccata” di Piersilvio Berlusconi, sul futuro professionale di Elisa Isoardi. Così la conduttrice, reduce dal reality show de L’Isola dei Famosi 15 ha fatto il pieno di likes su Instagram.

In pochi si aspettavano un’uscita così, di classe mischiata alla bellezza, limpida e al naturale come non mai. Elisa ha rimediato un infortunio all’occhio, durante un’operazione da barbecue, a Playa Esperanza.

Questo piccolo e increscioso evento ha segnato il suo cammino al premio finale, poi vinto da Awed. L’avvenenza in Mediaset dell’ex ballerina di Ballando Con Le Stelle avrebbe dovuto lanciare definitivamente la showgirl nelle vesti di nuovo acquisto del “Biscione”, magari in un programma tv, già dal prossimo autunno.

L’ad Piersilvio, secondo le ultime voci da corridoio avrebbe cancellato ogni speranza della conduttrice che in questi giorni pare abbia già trovato rimedio per “leccarsi le ferite”

Elisa Isoardi, una splendida giornata tra il verde di Madre Natura

