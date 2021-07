Chiara Ferragni e Fedez festeggiano a modo loro la vittoria della Nazionale – VIDEO

Chiara Ferragni e Fedez hanno festeggiato a modo loro la vittoria della Nazionale di calcio italiana ieri sera durante la semifinale degli Europei 2020

Chiara Ferragni ha pubblicato ieri sera un video subito dopo il fischio finale della gara valida per la semifinale di Euro 2020 tra Italia e Spagna, finita ai rigori con la vittoria della nostra Nazionale azzurra. La clip è molto divertente: Fedez e sua moglie sono seduti sul divano della propria stupenda abitazione e guardano i penalty della partita, appunto. Sono molto concentrati, come tutti i tifosi ieri sera durante la semifinale degli Europei di calcio, e quando Jorginho spedisce l’ultimo pallone in rete esplodono di gioia. Il rapper si alza in piedi esultando come un pazzo e abbraccia Chiara, contenta anche lei per un divertente siparietto.

Il video di Chiara Ferragni e Fedez che esultano per la vittoria della Nazionale

