Serena Rossi torna protagonista in tv: dove la vedremo in autunno

L’attrice parteopea, Serena Rossi fa il suo rientro ai posti di comando dopo il successo di Mina Settembre: ecco dove la vedremo.

Serena Rossi ha fondato la sua carriera sui successi, già al primo impatto con un mondo per lei, tutto da esplorare.

Uscita allo scoperto con l’emozionante fiction Rai, “Mina Settembre“, l’attrice ha raddoppiato gli entusiasmi, al comando del palinsesto teatrale, “La Canzone Segreta“. Due opportunità colte al volo dall’artista di origini napoletane, nelle quali ha racimolato milioni di ascolti, fino a diventare il personaggio esclusivo dell’anno.

La capacità di calarsi nel ruolo richiesto per lei è stato quasi un gioco da ragazzi, grazie anche all’intraprendenza, la simpatia e quel sorriso radioso, rimasto impresso nella mente degli appassionati.

In molti si chiedono in questo periodo di stasi, prima dell’inizio della nuova stagione, dove Serena verrà collocata. Ebbene, il direttore della Rai, Stefano Coletta ha pensato anche a lei, affidandole un nuovo ruolo da protagonista, sul palcoscenico del Grande Cinema

Serena Rossi torna in Rai: la nuova avventura dove la vedremo protagonista

Il successo di “Mina Settembre” ha dato il là all’esplosione professionale di Serena Rossi, l’attrice napoletana, tra le preferite del panorama dello spettacolo nazionale.

Talento, ironia e dedizione sono gli ingredienti base, grazie ai quali Serena è salita in cattedra, prendendosi la scena, dal primo all’ultimo minuto.

Tutto ciò è bastato per ricevere non solo oneri e onori, ma anche la conferma sul palcoscenico della Rai. Per lei si prospetta un 2021, ancora una volta, ricco di soddisfazioni dopo il successo de “La Canzone Segreta”.

La Rai sta imbastendo le ultime trattative per avviare le registrazioni di una nuova fiction, già presente nella scaletta delle programmazioni Rai.

Si tratta di una serie tv diretta da Giacomo Campiotti e dal titolo “La Sposa“, che farà quasi certamente la sua apparizione a partire dal prossimo autunno, quindi presumibilmente tra la fine di Settembre e l’inizio di Ottobre.

Serena sarà il personaggio principale, nelle vesti di una sposa, data in moglie ad un ricco uomo del Nord Italia. Quest’ultimo, ancora scosso dalla scomparsa della precedente moglie avrà in mente di allargare la famiglia e portare avanti la sua dinastia.

La Sposa accetterà con riserva le intenzioni dell’uomo, ma i problemi economici e sociali, non tarderanno ad arrivare.