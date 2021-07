Cristina D’Avena, brilla nelle FOTO del suo compleanno insieme a Clarissa: divine

Cristina D’Avena è stata immortalata in alcune foto insieme a sua sorella Clarissa durante il giorno del suo compleanno. Ieri infatti ha compiuto 57 anni

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina D’Avena (@cristinadavenaofficial)

La cantante Cristina D’Avena è apparsa su alcune foto pubblicate su Instagram insieme a sua sorella Clarissa ieri durante il giorno del suo 57esimo compleanno. Scatti molto belli in cui le due appaiono raggianti e molto felici. Anche il contorno è tutta un festa, con tanti palloncini rossi a forma di cuore e una mega torta alle fragole e panna.

La regina delle sigle dei cartoni animati è abbigliata molto elegantemente con una canotta senza maniche bordeaux, un pantalone largo nero e una collana brillante mentre Clarissa, sua sorella, indossa dei jeans e una maglia colorata con fantasie floreali. Le due splendono di luce propria e si vede che sono molto legate tra di loro anche al di là del legame di sangue che c’è.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Al Bano canta in chiesa l’Ave Maria: che sorpresa per gli sposi

Cristina D’Avena e Clarissa, le bellissime foto per il compleanno della regina delle sigle dei cartoni animati

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina D’Avena (@cristinadavenaofficial)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Stefania Orlando lontana dai social, fan preoccupati: il motivo dell’assenza

Cristina D’Avena ha inoltre pubblicato come ultima foto della sequenza di sei un’ immagine con una scritta dedicata a Raffaella Carrà, scomparsa solo due giorni fa. La cantante ha scritto che la sua morte l’ha “profondamente sconvolta” e “ancora non ci credo, anzi non voglio crederci”. E poi un pensiero per i suoi tanti fan e follower su Instagram: “I vostri auguri e il vostro amore mi hanno riempito il cuore… Vi amo”. Un pensiero molto dolce e carino sia per la compianta regina della tv e della musica sia per i suoi seguaci.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina D’Avena (@cristinadavenaofficial)

Parole che aprono il cuore del suo pubblico che ha commentato in massa il suo post sul social network. “Che meraviglia di foto complimenti bellissima e buon compleanno ancora”, scrive ad esempio uno dei tanti utenti su Instagram.