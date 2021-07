Stefania Orlando lontana dai social, fan preoccupati: il motivo dell’assenza

Stefania Orlando è solita dare il buongiorno sui social network ma ieri non se l’è sentita di pubblicare qualcosa. I fan si sono preoccupati molto della sua assenza: i motivi

Tutte le mattine la showgirl Stefania Orlando è solita condividere sui social network una foto o un video con il buongiorno per i suoi tantissimi fan. Ieri mattina però non c’è stato nessun post per un motivo molto serio. La stessa amica di Tommaso Zorzi ha dichiarato poi attraverso le sue Stories su Instagram il motivo per cui non ha pubblicato nulla durante tutta la giornata di ieri. Ha infatti scritto: “Oggi non sono felice come gli altri giorni, perché la notizia di ieri mi ha rattristata…Sono molto triste“, riferendosi alla morte di Raffaella Carrà, il mito della televisione e della musica italiana, scomparsa soltanto due giorni fa.

Stefania Orlando, l’amara confessione sulla sua assenza dai social network

“Scusate, ma sono ancora stordita da questa notizia, e non me la sentivo di darvi il buongiorno…Non sono dell’umore giusto”, con queste parole Stefania Orlando ha proseguito la sua Ig Story. La conduttrice televisiva aveva conosciuto la persona che per lei come per altre è una leggenda, dato lo stesso lavoro svolto. Le due si erano conosciute tempo fa e l’amica di Tommaso Zorzi le ha scritto una bellissima dedica su Instagram, postando una foto che le ritrae insieme molto giovani: “Con te se ne va una parte di me, una parte di tutti coloro che ti hanno amata e sentita come una figlia, una mamma, una sorella, una di famiglia”.

Il post della Orlando è poi proseguito dicendo che Raffaella Carrà è stata una grande professionista da cui molti professionisti del mondo dello spettacolo, soprattutto conduttori, hanno “attinto”, provando a “essere almeno il tuo mignolo”. E infine le ha rivolto un grazie per tutto e per la sua risata che “continuerà ad echeggiare nelle nostre teste e nei nostri cuori”.