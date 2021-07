Raffaella Carrà tutti gli amori della sua vita, da Gianni Boncompagni a Sergio Japino

Raffaella Carrà, ecco tutti gli amori dell’artista scomparsa. Da Gianni Boncompagni a Sergio Japino.

Raffaella Carrà, l’artista che ha cambiato il modo di concepire e di fare televisione. Quel tocco di modernità che ha stravolto il varietà, ereditato poi ai giorni nostri. Artista poliedrica; ballerina, conduttrice, cantante…Raffaella Carrà è sicuramente uno dei pilastri della televisione italiana.

Oggi è andata via un pezzo fondamentale di quella tv che spesso ricordiamo con profonda nostalgia e a cui dobbiamo molto. Gli anni in cui la preparazione costante e la disciplina portavano molto lontano.

Ecco quali sono stati gli amori dell’artista originaria di Bologna.

Raffaella Carrà, gli amori della sua vita

Raffaella Carrà nella sua vita ha avuto due grandi amori: Gianni Boncompagni e Sergio Japino. Rispettivamente autore televisivo e regista, insomma colleghi del mondo dello spettacolo con cui ha dato vita a veri e propri format, ormai cult della televisione italiana. Come “Carràmba che Sorpresa” trasmesso per la prima volta nel 1995.

Storie d’amore lunghissime che sono comunque sfociate, anche dopo la rottura, in rapporti di stima professionale reciproca. Nonostante queste due relazioni durature, Raffaella Carrà – all’anagrafe Raffaella Maria Roberta Pelloni – non ha avuto figli.

La notizia della scomparsa ha fatto traballare tutto il mondo dello spettacolo ed i messaggi da parte dei colleghi non tardano ad arrivare: come Enzo Paolo Turchi, in collegamento telefonico nella trasmissione “La Vita in Diretta” per ricordare insieme l’artista pioniera a con cui lo stesso Turchi aveva collaborato, come non ricordare il “Tuca tuca” ballato insieme, semplicemente iconico.

Dall’ombelico scoperto, che all’epoca fece scalpore, alle canzoni ancora oggi ascoltate volentieri. Che dire della sua “A far l’amore comincia tu” nella versione remix di Bob Sinclar per il film Oscar “La Grande Bellezza”.

“Raffaella amore mio …sono disperato. Non posso credere che ci hai lasciati…” la dedica sui social di Cristiano Malgioglio che tra le lacrime in collegamento a “La Vita in Diretta” mostrandosi sofferente e incredulo per la triste notizia.