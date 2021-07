Il segreto per spiccare durante i tuoi apericena lungo mare? Un mix tra cocktail, sorriso e un mini tailleur verde pistacchio: tutte a lezione da Chechu Rodriguez!

Ladies and gentlemen, stiamo per presentarvi un look adatto a qualsiasi occasione: semplice, frizzante, estivo, cool. Assolutamente perfetto per non passare inosservate in questa calda stagione ed essere le più trendy dell’Estate 2021.

L’ispirazione ci viene nientemeno che da Cecilia Rodriguez, Chechu. L’ha indossato per uno dei suoi scatti su Instagram e ci ha dimostrato come la semplicità a volte può fare la differenza.

Il mini tailleur dalla tonalità verde pistacchio, colore tendenza moda Estate 2021, è un must have per queste belle giornate e saprà lasciarvi di stucco quando capirete l’enorme potenzialità del suo essere estremamente versatile. Infatti, la gonna e il crop top potranno essere indossati in mille modi diversi, e sarà quasi un sollievo abbandonare la costrizione che deriva da regole del fashion spesso troppo rigide che ci imponevano di sacrificarci in vista delle circostanze, facendoci rinunciare al comfort e allo stile personale: abbandoniamo ufficialmente i sofisticati abiti lunghi da invitati ai matrimoni e lasciamoci travolgere dalla freschezza di un tailleur corto e colorato!

Disinvolto ed elegante, il completo di Chechu Rodriguez si rivela una sorprendente scoperta. E’ il capo più glamour dell’Estate, adatto a partecipare ai più svariati eventi, dalle cerimonie ufficiali ad una comune serata estiva: un risultato romantico e dolce è garantito!

Una proposta all’insegna dell’originalità e della creatività. Questo completo ci permette di esprimere le nostre personalità più sbarazzine ed anticonformiste, senza risultare eccessive né fuori luogo.

Una nuance che ricorda quelle più amate negli anni del boom: è il colore della speranza, che è ben apprezzata in questo periodo di rilancio. Si adatta facilmente a qualsiasi tipo di incarnato e tonalità di capelli, infatti è molto amato dalle star e dalla famiglia reale: non è raro vederlo indossato dalla Regina Elisabetta e da Kate Middleton.

E per chi non fosse ancora convinta, vediamo il completo ancora più nel dettaglio: si caratterizza per una camicia cropped con maniche corte e piccoli bottoncini della stessa tonalità e una minigonna che riprende il top, con ampie tasche stile militaresco.

La bellissima modella argentina ha scelto di abbinare questa chicca ad una piccola borsa di paglia con manico gioiello e un paio di ciabattine basse verdi (via all’immaginazione: pensate anche ad abbinare un paio di stivali texani, wow!).

Ovviamente, questi due capi non sono necessariamente da indossare come completo: possiamo spezzarli e riadattarli, per ottenere numerosissime varianti, tutte all’insegna del trendy.

E le sorprese non finiscono qui: il completo è acquistabile su Shein.it, scontato del 15% con il codice che la sorella di Belen ha lasciato nel suo profilo ufficiale Instagram…

3…2…1… date il meglio di voi! L’estate è vostra!