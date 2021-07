Gigi D’Alessio, tutto pronto per “Mani e voce”: il nuovo tour dell’estate: tutte le date

L’artista napoletano Gigi D’Alessio torna a cantare dal vivo in tour dopo un anno di stop a causa della pandemia e lo fa in gran stile, accompagnato solo dalla sua voce e dal suo pianoforte: tutte le date

Gigi D’Alessio darà il via al nuovo tour estivo dopo oltre un anno di stop a causa della pandemia del Covid-19. Tutti i grandi artisti e anche gli emergenti stanno ripartendo sia con tour nei palazzetti che con spettacoli teatrali e anche il cinema sta pian piano risalendo la china. Settembre sarà un mese di rinascita per tutti gli artisti e non solo, si spera. Per quanto riguarda il cantante napoletano è previsto un tour che inizierà il 9 luglio, cioè tra soli due giorni, a Roma per poi proseguire in tutta la nostra bella Penisola da Nord a Sud.

Gigi D’Alessio, tutte le date di “Mani e voce”, il tour estivo che partirà da Roma

Il primo appuntamento della tournée estiva di Gigi D’Alessio sarà nella capitale, come detto il 9 luglio alle 21 alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica in Viale Pietro De Coubertin 30. Sul sito web di Ticket One sono disponibili i biglietti, il costo va da 40 a 59 euro. Il tour “Mani e voce” è prodotto e organizzato d “Friends & Partners”. Di seguito le date finora previste, il calendario però è in aggiornamento e potrebbero esserci dei cambiamenti e l’aggiunta di più concerti:

09 luglio: ROMA – CAVEA AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA

17 luglio: VIGEVANO (PV) – CASTELLO SFORZESCO

19 luglio: NICHELINO (TO) – STUPINIGI SONIC PARK

26 luglio: MONOPOLI (BA) – THINK TANK – COSTA DEI TRULLI FESTIVAL

27 luglio: CASERTA – REAL BELVEDERE DI SAN LEUCIO

10 agosto: FRANCAVILLA AL MARE (CH) – ARENA DEL MARE PORTO TURISTICO

14 agosto: CATTOLICA (RN) – ARENA DELLA REGINA

21 agosto: FOLLONICA (GR) – PARCO CENTRALE – FOLLONICA SUMMER NIGHTS

22 agosto: FORTE DEI MARMI (LU) – VILLA BERTELLI

23 agosto: ESTE (PD) – ARENA CASTELLO CARRARESE

27 agosto: TAORMINA (ME) – TEATRO ANTICO

28 agosto: CAMPOBELLO DI MAZZARA (TP) – CAVE DI CUSA

10 settembre: TRANI (BT) – PIAZZA DUOMO

18 settembre: FIRENZE – ULTRAVOX FIRENZE – ANFITEATRO DLLE CASCINE

Il cantautore di Napoli ha dichiarato: “È stato difficilissimo stare in silenzio e lontani, e questo ritorno sul palcoscenico lo sento come un nuovo inizio, con l’emozione e l’entusiasmo di tutte le prime volte. Il pensiero di allontanare finalmente le ombre e le sofferenze che ci hanno accompagnato in questo ultimo anno, mi rende ancora più felice nel poter annunciare che questa estate potrò tornare ad abbracciarvi tutti. Almeno dal palco”.