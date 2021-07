Dayane Mello è una delle modelle più seguite. Non c’è nessuno che possa arrivare ai suoi livelli, l’ultima foto è divina, che bomba

L’abbiamo conosciuta nella casa del “Grande fratello vip” dove nel corso dell’edizione ha esternato tutte le sua caratteristiche, vizi e pregi. E’ stata una dei personaggi più seguiti e molti facevano il tifo per lei.

Stiamo parlando di Dayane Mello, la modella brasiliana che ha dato filo da torcere a molti ex concorrenti durante il reality. Una volta finito il programma è tornata da sua figlia che l’ha accolta a braccia aperte.

Dayane Mello, il costume manda fuori di testa – FOTO

Seguita da un milione di follower, Dayane Mello posta delle foto da far girare la testa. Ora che la bella stagione è arrivata, non perde occasione di trascorrere del tempo al mare alla scoperta di posti afrodisiaci.

Dopo un periodo di difficoltà dovuto alla perdita di suo fratello e sua madre, la modella si concede un momento di relax e tranquillità. Così tra una vacanza e l’altra, spuntano su Instagram alcuni scatti strepitosi.

L’ultima in particolare lascia tutti di stucco: in posa su una terrazza di Sorrento, la donna si mostra con un bikini magnifico lilla. Capelli sciolti e il sole che la rende ancora più bella e solare.

“Perfetta” scrive qualcuno sotto al post e poi ancora cuori e baci per la modella che non ha rivali. I suoi fan provengono da tutto il mondo, ma hanno una cosa in comune: sono tutti pazzi per lei.

Ancora una volta ha fatto centro, i fan la vorrebbero come opinionista alla nuova edizione del “Grande fratello vip”, ma per il momento la modella sembra non avere nessuna intenzione di tornare in televisione. Adesso l’unica sua priorità è sua figlia che non ha visto per troppo tempo.