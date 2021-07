Rompe un vetro per rientrare in casa: uomo muore dissanguato

Un uomo di 54 anni è morto ieri mattina ad Ostuni (Brindisi) ferendosi ad un braccio dopo aver rotto un vetro per rientrare in casa. Inutili i soccorsi.

Tragedia a Ostuni, in provincia di Brindisi, dove ieri mattina un uomo di 54 anni è morto dissanguato dopo essersi tagliato con un vetro. La vittima sarebbe rimasta fuori casa ed avrebbe dunque deciso di rompere un vetro dell’abitazione. Infrangendolo, però, il 54enne si è procurato un profondo taglio che gli ha fatto perdere talmente tanto sangue che a nulla sono valsi i tempestivi soccorsi. Il personale medico del 118 ha potuto solo constatarne il decesso. Intervenuta anche la polizia che ha ricostruito i fatti.

Nella mattinata di ieri, mercoledì 7 luglio, un uomo è morto a Ostuni, comune in provincia di Brindisi, mentre provava a rientrare in casa dopo aver dimenticato le chiavi all’interno.

A perdere la vita Vito Caliandro, 54enne che viveva da solo. Secondo quanto ricostruito, come riporta la stampa locale e la redazione di Leggo, l’uomo ha rotto un vetro della sua abitazione per provare a rientrare, ma infrangendolo si è tagliato all’avambraccio. Il 54enne, procurandosi una profonda ferita, si è accasciato a terra in una pozza di sangue. Una vicina di casa, accorgendosi di quanto accaduto, ha immeditatamente lanciato l’allarme chiamando il numero per le emergenze.

Sul posto si è precipitata un’ambulanza del 118 con a bordo l’equipe medica, ma per Caliandro era ormai troppo tardi. Lo staff sanitario ha potuto solo constatarne il decesso, sopraggiunto per dissanguamento.

Oltre ai sanitari, sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato ed i colleghi della scientifica che, attraverso gli accertamenti del caso, hanno ricostruito la tragica vicenda. Le forze dell’ordine, scrive la redazione di Leggo, hanno accertato essersi trattato di un incidente e l’autorità giudiziaria ha già disposto la restituzione della salma ai familiari.