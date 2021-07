“Amore mio”, Elena Morali siderale in acqua, posteriore assurdo: tra un po’ arriva l’onda anomala – FOTO

Elena Morali ghiaccia il cuore dei fans, con uno scatto irresistibile da apnea subacquea. Forme ovunque ma il lato B è memorabile!

L’ex co-conduttrice di Colorado, Elena Morali ha scagliato la freccia di Eros decisiva per far innamorare definitivamente i suoi fans.

La web influencer è reduce da un periodo oscuro, caratterizzato da inganni e tradimenti da parte del fidanzato. Come abbiamo potuto constatare dagli scatti successivi, Elena ha ritrovato il sentimento dell’amore, gettandosi a capofitto tra le braccia dell’uomo che ha sempre desiderato di avere accanto a sè e per il resto dei suoi giorni.

In corrispondenza ad una seconda vita da innamorata, Elena è tornata a far rumore anche sui social, approfittando di un’estate super rovente. La blogger non si è affatto risparmiata, attirando su di sè tutte le attenzioni possibili e immaginabili.

Andiamo a vedere nel dettaglio, lo scatto che ha fatto ingelosire e allo stesso tempo sognare ad occhi aperti i “maschietti” del web

Elena Morali è uno spettacolo in bikini: vietata ai minori

