Non si contiene Jlo che ha esagerato sui social con un carosello di 6 foto che la raccontano in tutto il suo splendore come fosse un puzzle vivente.

Ogni foto che esce di lei negli ultimi mesi è venduta a prezzi assurdi sul mercato dei giornali di gossip. Nessuno si sarebbe aspettato che dopo tanti anni, dal 2004 per la precisione, ci potesse essere un ritorno di fiamma tra Jennifer Lopez e Ben Affleck, eppure sono ora più innamorati che mai.

Gli ultimi scatti sono quelli del weekend del 4 luglio in cui i due hanno passato la Festa dell’Indipendenza l’hanno passata negli Hamptons con loro i figli della popstar, Max ed Emme.

Per la showgirl è un momento d’oro anche dal punto di vista professionale visto che il 9 luglio uscirà il suo nuovo attesissimo singolo anticipato in queste ore da un breve estratto.

Jennifer Lopez mostra tutto, stende con un lato B da urlo

