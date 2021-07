Eleonora Daniele, dopo 16 anni è arrivata la svolta nella sua vita

Eleonora Daniele, giornalista e conduttrice, dopo tanta attesa è arrivata per lei la svolta. Il suo sogno si è avverato

“Storie italiane” è uno dei programmi più seguiti negli ultimi tempi, la bravura e le capacità comunicative di Eleonora Daniele hanno portato la trasmissione ad ottenere ottimi risultati.

Gli ascolti e lo share sono aumentati notevolmente da quando la giornalista è alla guida di questo progetto che coinvolge una troupe talentuosa e porta a galla le verità più nascoste.

La conduttrice è molto conosciuta dal pubblico italiano anche per aver partecipato alla seconda edizione del “Grande fratello”, il suo trampolino di lancio in questa meravigliosa avventura professionale.

Eleonora Daniele: la svolta della giornalista, i dettagli

Eleonora Daniele dopo la partecipazione al reality ha iniziato una carriera che le sta recando grandi soddisfazioni.

Laureata in Scienze della comunicazioni con pieni voti, ha debuttato come conduttrice televisiva nel 2004 ad “Unomattina”. Per la giornalista il lavoro in tutti questi anni è stata una priorità.

Per sedici anni è stata fidanzata con il suo attuale marito Giulio Tassoni, un noto imprenditore e conte di Roma. I due hanno condiviso tutto, dalle gioie ai dolori, ma solo nel 2019 hanno incoronato il loro sogno. Si sono sposati e l’anno dopo è nata la loro piccola creatura Carlotta.

Una svolta nella vita di entrambi che ha portato tanta gioia e felicità. In varie interviste, la conduttrice ha ribadito di voler allargare la famiglia e donare a sua figlia un fratellino o una sorellina.

La bimba ha da poco compiuto un anno ed è stata battezzata. I fan hanno potuto seguire l’evento su Instagram guardando alcune foto girate sul web.

Eleonora Daniele è già stata confermata per la prossima stagione di “Storie italiane” che avrà luogo da metà settembre. Intanto continua a studiare e sta proseguendo con una laurea in psicologia.