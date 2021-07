Alessia Marcuzzi: cosa c’è nel suo futuro dopo l’addio a Mediaset. Contesa

Alessia Marcuzzi. La storica presentatrice Mediaset ha detto addio all’azienda di Cologno Monzese. Trapelano indiscrezioni sui suoi futuri impegni televisivi

Come nella trama dei miglior film di Hollywood, la stagione televisiva di Alessia Marcuzzi si è conclusa con un colpo di scena. La storica presentatrice de “Le Iene” ha sbalordito tutti con un messaggio lasciato sui suoi canali social, parole che nessuno si aspettava e che fanno indubbiamente riflettere riguardo il suo abbandono di Mediaset.

“Dopo 25 anni ho deciso di prendere un momento per me, perché non riesco a immaginarmi nei programmi che mi venivano proposti” – ha scritto in un post.

La dichiarazione è avvenuta in concomitanza della presentazione dei palinsesti autunnali dell’azienda di Cologno Monzese, lasciando amaro in bocca all’amministratore delegato, Pier Silvio Berlusconi, che ha detto: “Ho grandissimo affetto nei suoi confronti. E’ lei che ha lasciato. Non siamo più soliti fare dei contratti di rete in esclusiva a prescindere dal prodotto che va in onda. Facciamo contratti a chi ha prodotti in onda. Alessia si è trovata senza un prodotto”.

Alessia Marcuzzi: il suo futuro dopo Mediaset

Nessun timore, Alessia Marcuzzi non rimarrà di certo disoccupata dopo questo inaspettato evento nella sua vita lavorativa.

Chi, però, la vedeva accrescere le fila dei conduttori della Rai dovrà ricredersi. A quanto pare sul piatto ci sono ben altre offerte che la professionista romana docrà prendere in considerazione.

Secondo il sito Dagospia ci sarebbe stato un incontro nel ristorante Al Bolognese nella capitale tra Urbano Cairo, Andrea Salerno e il manager Beppe Caschetto. Si potrebbe prospettare un futuro a La7 per Alessia Marcuzzi, anche se si vocifera che l’offerta sia già stata rifiutata.

Un’altra fonte, la rivista Chi, la vedrebbe prendere le redini di un altro progetto, questa volta in una delle reti di Discovery Italia.