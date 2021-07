“Senza parole…” Francesca Manzini, il primo piano che spacca – FOTO

Francesca Manzini, il primo piano spacca ed il web è in delirio: sguardo che cattura lasciando tutti senza parole.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Manzini (@f_manza1)

Francesca Manzini, l’imitatrice e conduttrice italiana si gode dei momenti di relax. Spesso infatti le sue foto o video in costume appaiono sui social incantando i followers. Come questa foto di spalle che lascia intravedere una porzione di viso di Francesca. “Solo cose belle” scrive ed in effetti la foto ammalia.

La foto scattata direttamente dalla spiaggia di Fregene, lo sguardo intenso non passa inosservato. “Sei VERAMENTE STUPENDA, MIA DEA MERAVIGLIOSA” scrivono sul web, una chiara dimostrazione della stima dell’affetto verso la ex conduttrice di “Striscia la Notizia”.

Francesca Manzini, sguardo ipnotico: magnifica

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Manzini (@f_manza1)

Look total black, Francesca Manzini così appare nel suo ultimo post: camicia nera, collana con ciondolo ad essa abbinata. Quello che colpisce particolarmente è il make-up; gli occhi con un incredibile smokey eyes e le ciglia lunghissime che conferiscono intensità allo sguardo. I capelli vengono tenuti raccolti dalla stessa “Manza” proprio per far in modo che non ostacolino il suo sguardo.

Numerosi i commenti ad essa rivolti, da “Wow” a “Stupenda” pioggia di emoji ed un fan che manifesta la propria ammirazione verso Francesca “Senza parole…”. La diretta interessata non interviene mai nei commenti nemmeno con un like per ringraziare il suo pubblico.

Tra le storie postate sui social possiamo vedere alcune foto che la immortalano insieme al partner, Marco Scimia. I due che appaiono più uniti che mai, posano davanti al fotografico in compagnia di amici ed in occasione molto probabilmente di un matrimonio o di un evento serale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Manzini (@f_manza1)

Le sue curve al punto giusto la rendono genuina, diversa da molti personaggi del mondo della televisione oltre che sensuale, i cuori ricevuti sotto ogni post sono un chiaro esempio di come la Manzini piaccia e non poco.