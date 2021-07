Le Donatella, il VIDEO è una carrellata di fondoschiena disegnati col compasso

Le sorelle sono tornate più scoppiettanti che mai con un videoclip surreale per la bellezza delle forme mostrate con così tanta disinvoltura.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DONATELLA🎧🔥TERAPISTE😎• (@ledonatellaofficial)

Le sorelle Silvia e Giulia Provvedi hanno esordito a “X Factor” e partecipato con grande entusiasmo a “L’Isola di Famosi” dove hanno vinto “Grande Fratello Vip”. Un successo il loro sempre in salita ma fatto spesso anche di critiche per il loro modo estroso e spesso spinto di porsi al pubblico sui social e il web.

Lo hanno fatto ancora una volta, e a due anni di distanza da “One Love”, hanno stupito il pubblico con un nuovo singolo dal titolo “Moralisti su PornHub”, il videoclip è un uragano di seduzione dove Le Donatella non hanno avuto nessun pudore a mostrarsi in tutto il loro incontenibile ardore.

Silvia e Giulia Provvedi irrefrenabili mostrano le curve: fondoschiena esplosivo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DONATELLA🎧🔥TERAPISTE😎• (@ledonatellaofficial)

Non se ne uscivano con un singolo da due anni e il loro ritorno è avvenuto con il botto. “Moralisti su PornHub” è una provocazione a tutti quelli che si nascondono dietro la tastiera del proprio pc, e a chi pensa che la lunghezza di una gonna o di un vestito sia discriminatoria per una donna. Tutti attacchi che hanno subito loro in prima persona negli anni.

La didascalia che accompagna il post con il video del singolo scrive a caratteri cubitali il loro messaggio gridato a squarcia gola: “DOPO AVERCI CENSURATE SIAMO TORNATE💃😉😱 FUORI IL VIDEOCLIP DI ‘MORALISTI SU PORNHUB’ SU YOUTUBE 👊”.

Seguitissime da oltre 1,4milioni di followers su Instagram, le sorelle si mostrano in abiti succinti che evidenziano il loro lato B perfetto e armonico che sembra disegnato al compasso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DONATELLA🎧🔥TERAPISTE😎• (@ledonatellaofficial)

Si muovono con disinvoltura e giocano in modo provocante con il loro corpo che diventa un’opera d’arte da mostrare senza vergogna. I fan sono stati letteralmente travolti da tanta femminilità, quasi 40mila like per loro in pochissime ore.