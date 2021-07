La ex gieffina ieri non si è per nulla contenuta, tra una gita in motoscafo, balletti sensuali e una cena a lume di candela ha fatto strage di cuori.

La sua popolarità è cresciuta esponenzialmente dopo la partecipazione al “Grade Fratello Vip” dove ha dimostrato la sua fragilità e dolcezza infinita, ma anche con l’ultima grande avventura di “Battiti Live”, l’evento estivo pugliese dove è stata accompagnata dal collega Alan Palmieri.

Dopo tutte queste emozioni intense Elisabetta Gregoraci ha finalmente staccato la spina e si è rinchiusa nella sua dimora di Montecarlo dove vive con il figlio Nathan, tanto relax e divertimento per lei come abbiamo avuto modo di vedere ieri dalle Instagram stories postate a fine giornata.

Elisabetta Gregoraci è implacabile: divertimento sfrenato per lei

“The Best of the day 🧡🐚☀️” ha scritto Elly a margine dell’ultimo post della sua pagina socia. Effettivamente contiene una carrellata di foto e video del suo sabato a Cannes e presso la struttura La Guérite.

Non solo un’uscita in motoscafo dove si è mostrata seducente e seduttiva con un micro bikini animalier che ne fasciava le forme esili e sinuose, anche il balletto che si è concessa una volta rientrata ha decisamente zittito la sua platea.

Vestita con un kaftano color cremisi traforato che lasciava intravvedere la pelle, Elisabetta si è concessa movenze audaci a suon di musiche arabeggianti che echeggiavano nello stabilimento balneare in cui si trovava.

Ha chiuso poi in bellezza con una cena a lume di candela con gli amici più intimi, sushi per loro e atmosfera romantica in un luogo da sogno. Tanti i messaggi per lei che ha davvero ammutolito molti fan:

“Nel tuo sorriso vedo qualcosa di più bello delle stelle. Un sorriso non dura che un istante, ma nei tuoi ricordi può essere eterno”, e ancora “Sei adorabile e golosona”. Oltre 51mila like in poche ore.