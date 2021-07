“Vi amo! Siete il mio orgoglio”, Belen Rodriguez, la felicità ormai è incontenibile – FOTO

Attraverso una storia di Instagram, Belen Rodriguez ha voluto condividere con il pubblico la propria felicità incontenibile: cosa è successo?

Belen Rodriguez è ormai agli sgoccioli della sua seconda gravidanza. A giorni, l’argentina darà alla luce la secondogenita Luna Marie, figlia della showgirl e del compagno Antonino Spinalbese. La conduttrice, che non sembra in grado di contenere la gioia, sta postando continuamente scatti e video del proprio pancione, come a volerne immortalare gli ultimi istanti.

Circondata dall’affetto della sua famiglia e dei fan che la seguono con ammirazione, la showgirl è al settimo cielo. Di recente, Belen ha voluto manifestare la propria felicità per un evento che attendeva da tempo: la foto ha commosso il web e ha suscitato moltissime interazioni.

Belen Rodriguez, la felicità ormai è incontenibile – FOTO

Belen Rodriguez, tramite uno scatto condiviso nelle Instagram stories, ha voluto festeggiare la vittoria della Copa America conseguita dall’Argentina. Proprio ieri sera, il club di Scaloni si è aggiudicato l’ambito premio, battendo il Brasile presso lo Stadio Maracanã per 1-0, grazie alla rete di Angel Di Maria. La showgirl, entusiasta del risultato conseguito dalla nazionale argentina, si è espressa soltanto poche ore fa. “Io vi amo, siete il nostro orgoglio!“, ha scritto Belen, spiegando anche perché non abbia commentato live la vittoria del club.

“Devo dire che mi sono addormentata prima della partita a causa degli ormoni della gravidanza…“, ha aggiunto la Rodriguez, che non ha dunque seguito il match in diretta. Al suo risveglio, quest’oggi, la conduttrice ha tuttavia ricevuto la notizia più bella che avesse mai potuto ricevere. Il suo commento, pertanto, non poteva certamente mancare.

La showgirl, al nono mese di gravidanza, è impaziente di dare alla luce la sua secondogenita Luna Marie. Assieme al compagno Antonino Spinalbese, la Rodriguez ha creato una splendida ed unita famiglia, in cui le dimostrazioni d’affetto non mancano mai.