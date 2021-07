“Metti gli accenti che ho capito male”, Bianca Guaccero e la FOTO in bikini che crea dipendenza

Bianca Guaccero e la foto in bikini che crea dipendenza: la conduttrice di “Detto fatto” non era mai apparsa così sensuale prima d’ora

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Guaccero (@biancaguacceroreal)

Bianca Guaccero, classe 1981, ha esordito nel mondo dello spettacolo ad appena 18 anni, partecipando alla pellicola “Terra bruciata” di Fabio Segatori. Inizialmente, la pugliese si era gettata a capofitto nella recitazione, guadagnandosi con il trascorrere del tempo dei ruoli di primo piano, come in “Capri 3” e in “Walter Chiari – Fino all’ultima risata”, fiction che l’hanno vista fra i protagonisti.

Da qualche tempo, invece, la Guaccero è totalmente impegnata sul fronte della conduzione. Dal 2018, infatti, la presentatrice di Bitonto ha preso in mano il format “Detto fatto”, in onda su Rai 1 nel primo pomeriggio: programma che, fino a quel momento, era stato magistralmente condotto dalla Balivo. I fan di Bianca, numerosi e agguerriti, l’hanno consacrata sia come conduttrice, che come star dei social. Il suo ultimo scatto ha infatti rapidamente ottenuto il boom di likes.

NON PERDERTI ANCHE —> Antonella Clerici, ora le cose cambiano: cosa accadrà in autunno

Bianca Guaccero, la FOTO in bikini che crea dipendenza

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Guaccero (@biancaguacceroreal)

NON PERDERTI ANCHE —> Aurora Ramazzotti, il messaggio da lacrime e il commento di mamma Michelle. Bellissimo – FOTO

Originaria di Bitonto, comune della provincia di Bari, Bianca Guaccero sta sfruttando la pausa estiva per godersi lo splendido mare della Puglia. La conduttrice, che si è separata qualche anno fa dal padre di sua figlia, il regista Dario Acocella, ne avrà approfittato per fare visita ai propri familiari, non mancando di portare con sé la piccola Alice. Tramite l’ultima foto condivisa, la Guaccero ha voluto immortalare per i fan la splendida location dei “trulli”, abitazioni tipiche di Alberobello.

La presentatrice, appoggiata ad un gradino, mette in mostra il fisico esplosivo e tonico, per la gioia dei fan. Il bikini è composto da un triangolo con delle frange, ed uno slip nero con dei laccetti che vanno ad intrecciarsi sui fianchi. “Legami“, ha scritto Bianca, che sembra nutrire un amore sviscerato per la Puglia. Un utente, rispondendo alla didascalia, ha palesato i propri apprezzamenti alla Guaccero.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Guaccero (@biancaguacceroreal)

“Metti gli accenti, che altrimenti capisco male“, le ha suggerito il fan, alludendo all’omografia fra “legàmi” e “légami”. Per la conduttrice, i likes hanno attualmente raggiunto quota 14mila.