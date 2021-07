“Temptation Island” anticipazioni della puntata che andrà in onda domani 12 luglio su Canale Cinque. Uno dei fidanzati rischia di farsi squalificare abbandonando il villaggio

Manca un solo giorno all’inizio della terza puntata di Temptation Island e i telespettatori non ci stanno più nella pelle. Nel prossimo appuntamento vedremo Alessio vergognarsi profondamente per come stanno procedendo le cose con la sua fidanzata Natascia: dopo tanto tempo di amore, non si aspettava che la sua fidanzata potesse comportarsi in questo modo. Lascerà il pinnettu arrabbiato e triste, dopo essere stato chiamato dal conduttore a vedere dei filmati.

Temptation Island, anticipazioni terza puntata: fidanzato rischia la squalifica

Non è questa la cosa più incredibile che ci ritroveremo a vedere domani: dopo la scorsa settimana e quello che è accaduto tra Tommaso e Valentina, sembra impensabile vedere di nuovo qualche colpo di scena ma non è così. Pare che Ste vedrà qualcosa della sua fidanzata Claudia che lo farà arrabbiare così tanto da portarlo a tentare la fuga dal villaggio per poterla raggiungere e parlare con lei di quello che sta succedendo. Questo però di solito comporta una squalifica ed è difficile pensare che lui eviterà questo provvedimento da parte del programma. Dunque è arrivata la fine anche per Claudia e Ste?

Manuela vivrà un altro momento di tristezza all’interno del villaggio delle fidanzate e a consolarla sarà il single Luciano, che si è preso una sbandata per lei dall’inizio del programma. Cosa accadrà?