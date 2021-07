“Fieri di te”, Antonella Fiordelisi senza veli si copre il seno, italiana super sexy: europea – FOTO

Antonella Fiordelisi approfitta della vittoria degli Azzurri all’Europeo per regalare la gioia più grande: mai vista così.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Fiordelisi (@antonellafiordelisi)

Una web influencer così spettacolare è solo per cuori forti. Parliamo di Antonella Fiordelisi, la diva Instagram che sta facendo impazzire tutti a suon di scatti da restare senza fiato.

Modella e fashion blogger, quando la salernitana si mette in mostra, nessuno può tenerle testa. Uscita allo scoperto con alcuni flirt bollenti, come quello del bomber argentino Gonzalo Higuain si è creata una propria identià e adesso appare tra le certezze più brillanti sul web.

In una celebre intervista rilasciata ai microfoni del gossip, Antonella al tempo sconosciuta ha fatto sognare ad occhi aperti con dichiarazioni roventi: “Gonzalo mi ha chiesto la foto del c**o”.

Da allora, la loro presunta frequentazione non ha avuto seguito alcuno, ma Miss Fiordelisi è riuscita in ogni caso a salire in superficie nelle vesti di spadista. Oggi appare più eccitante che mai per la gioia dei suoi sostenitori

LEGGI ANCHE —–> Annalisa, la posa che ti strega: impossibile non guardare lì. Bellissima – FOTO

Antonella Fiordelisi, primo piano stupendo su Instagram: bomba senza censura

PER VEDERE LA FOTO DI ANTONELLA FIORDELISI, VAI SU SUCCESSIVO