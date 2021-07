Federica Panicucci, strepitosa in bikini sfodera un fisico pazzesco. La gioia per questa estate italiana speciale, in un post che incanta il web

Eleganza senza eguali, sorriso lucente e fascino magnetico: Federica Panicucci mette tutti d’accordo. Una delle conduttrice più amate della televisione italiana, con la sua solarità e la sofisticata professionalità accompagna le giornate dei telespettatori su “Mattino 5” dal 2009.

Misurata, sensibile e formale con tutti gli ospiti, riesce a trattare i più disparati argomenti senza mai abbandonare la classe con la quale approfondisce ogni tema, dal gossip alla cronaca, dallo spettacolo all’attualità. Amata come presentatrice, è anche un’icona di stile che riesce ad incantare ad ogni favoloso look, caratterizzati dalle note seduttive e femminili, ma soprattutto raffinate.

Merito anche della sua bellezza splendente e intramontabile, che all’età di 53 anni stupisce. Nell’ultimo scatto postato su Instagram sembra abbia fermato il tempo ed i suoi effetti, sfoderando un fisico impareggiabile, che rasenta la perfezione delle forme.

Federica Panicucci: “Che estate incredibile”

Federica Panicucci, direttamente da Forte dei Marmi, condivide gli scatti delle sue vacanze, che lasciano il loro segno indelebile sui social. Una fuga di relax, che sortisce i suoi effetti sulla sua già raggiante bellezza, ancora più splendente baciata dai raggi del sole. Ma questa volta si aggiunge un’altra motivazione all’inconfondibile solarità della conduttrice: la vittoria della Nazionale Italiana alla finale degli Europei 2020 contro l’Inghilterra.

Il commento della conduttrice riassume l’insieme di emozioni che ha colpito milioni di italiani in una descrizione completa: “Che estate incredibile questa… Tutti noi avevamo bisogno di gioia e spensieratezza. Fiera, fierissima ancora di più di essere italiana!” Una notte magica dalle più surreali suggestioni, che hanno portato gioia e condivisione tra le persone, dopo un lungo periodo di distacco e solitudine.

A colpire, oltre alle parole della presentatrice, la sua incredibile bellezza, che seduce inesorabilmente gli utenti. In bikini esibisce un corpo favoloso, tonico e abbronzato, la cui perfezione impone contemplazione e incredulità.

“La donna più bella”, “Favolosa”, “Sei stupenda”, sono solo alcuni dei commenti dei fan, che vivono un sogno ad occhi aperti.