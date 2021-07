Maria Grazia Cucinotta, lo scatto in bikini di maestosa sensualità. Sguardo profondo e lato A in primo piano per l’attrice, in un tripudio di curve che manda Instagram in tilt: fan in estasi

Una delle più amate e famose attrici che hanno iniziato la loro carriera sul palco di “Miss Italia” è Maria Grazia Cucinotta, dove notata da Renzo Arbore per la sua strabiliante avvenenza mediterranea, viene selezionata come valletta per “Avanti tutta!“.

Prima esperienza di una lunga serie, ma è nel campo cinematografico che si afferma maggiormente, il cui esordio avviene in “Vacanze di Natale ’90“. Ottiene il debutto internazionale accanto a Massimo Troisi nel film “Il postino“, e sempre più successo in patria con numerose altre interpretazioni divenute indimenticabili, come in “I laureati” di Leonardo Pieraccioni.

Sono passati 30 anni dall’epoca, ma l’immagine iconica e sensuale di Maria Grazia Cucinotta non ha subito il minimo cambiamento. Molto seguita su Instagram da un esercito di fan che si attesta a 430 mila followers, condivide scatti della sua bellezza in tutte le versioni, ma l’ultima ha qualcosa di ancora più seducente.

Maria Grazia Cucinotta, intramontabile simbolo di sensualità

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MariaGraziaCucinotta Official (@maria_grazia_cucinotta)

Sogno d’estate, l’ultimo post di Maria Grazia Cucinotta racchiude l’essenza della leggerezza di questo periodo dell’anno, con un’immagina che trasporta i fan altrove, in un viaggio virtuale.

Il sole alle spalle, i capelli arruffati al vento, le onde del mare che fanno da sfondo alla sua bellezza mozzafiato: l’attrice condivide uno scatto della sua fuga in Sicilia in un quadro tutto da ammirare.

Sorride all’obiettivo, sfoggiando tutta la radiosità che solo l’aria di vacanza può conferire, e sfodera il suo sguardo più profondo, reso ancora di più tale dal make-up sfumato a regola d’arte.

La prospettiva della foto cattura le curve esplosive dell’attrice, in un bikini blu che ne esalta la sensualità. Gli utenti in contemplazione commentano la loro diva in tutto il suo fascino: “Patrimonio italiano“, “Chapeau“, “Meraviglia mediterranea“.

Ancora una volta Maria Grazia Cucinotta dimostra l’eternità della sua bellezza, che all’età di 52 anni continua incessantemente a splendere.