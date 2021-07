Il due di picche di Eros Ramazzotti a una nota star: inaspettata confessione

Eros Ramazzotti, ripercorrendo la sua carriera dai tanti successi, ha svelato una confessione inedita dal suo passato.

57 anni, timbro unico, successi incredibili. Eros Ramazzotti ha ripercorso le tappe della sua carriera svelando aneddoti dal suo passato. L’artista, nell’ambito di un’intervista a il Corriera della Sera, si è raccontato mentre si trova in vacanza in Grecia. Dagli esordi, ai tempi del suo primo brano “Terra Promessa”, tantissimi i singoli e i traguardi raggiunti da Ramazzotti che quest’estate è sbarcato nelle classifiche con la hit “La mia felicità” e si sta preparando al il lancio del progetto “Dove c’è musica”, inerente alla raccolta delle sue canzoni più note.

A seguito dei tanti successi Eros ha trasformato il suo sogno infantile in realtà. Da sempre ama la musica, passione ereditata dal nonno, anche se mai conosciuto dall’artista, musicista nella vita. Da ragazzo di periferia è diventato un cantautore conosciuto in tutto il mondo.

Quello per la musica è un amore che non ha mai perso nel tempo tanto che durante il lockdown la creatività è stata la sua ancora portandolo a scrivere nuovi 60 brani. In merito alla sua vita personale Erosa ha rivelato aspetti inediti dal suo passato.

Eros Ramazzotti: quella confessione scottante

In merito alla sua vita privata Eros Ramazzotti ha confessato come abbiamo dato un due di picche a una bellissima attrice. Si tratta dell’affascinante Monica Bellucci che il cantautore ha rivelato di non aver approfondito la sua conoscenza con lei anche se erano entrambi single.

“È rimasto un bel ricordo”, le parole del cantautore. Poco fa sul suo profilo Instagram è apparso proprio un video dal passato in cui si mostra al fianco della Bellucci. “Il rimpianto di non aver corteggiato abbastanza la donna più bella del mondo”, le parole che si leggono alla didascalia al post.

Per quanto riguarda la vita privata Eros ha inoltre rivelato il momento più toccante della sua vita risalente alla perdita della madre. “Quando era in vita me la sono goduta. Se la parte artistica viene da papà, il carattere forte l’ho preso da lei, calabrese doc”, il racconto di Ramazzotti.