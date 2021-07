In attesa di partorire, Flora Canto si concede gli ultimi momenti di relax insieme a sua figlia e a suo marito al mare, manca sempre meno

Flora Canto e Enrico Brignano diventeranno genitori per la seconda volta. Il loro amore, nato in riva al mare, è stato un colpo di fulmine per entrambi che hanno incoronato il loro sogno. Oggi hanno una famiglia meravigliosa e presto regaleranno un fratellino alla piccola Martina.

La primogenita è nata nel 2017 ed ora non vede l’ora di conoscere nuovo arrivato. Manca sempre meno, nell’attesa il trio si gode alcuni momenti di questa estate 2021 molto speciale.

Flora Canto: pancione in vista, il bacio più bello – FOTO

