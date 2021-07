Barbara D’Urso e la batosta su “Pomeriggio 5”: la decisione di Mediaset

Barbara D’Urso e il suo futuro in tv. Non va bene nemmeno per “Pomeriggio 5”: le novità non sono per nulla confortanti

Non c’è pace in queste settimane per Barbara D’Urso. La celebre presentatrice di Canale 5 ha subito un deciso ridimensionamento in rete. Se prima si trattava solo di voci, dopo la presentazione dei palinsesti Mediaset da parte di Piersilvio Berlusconi, è arrivata la conferma. “Live – Non è la D’Urso” e “Domenica live” cancellati definitivamente, mentre resta per lei “Pomeriggio 5”.

Molto meno lavoro dunque per Barbarella che non perde però la fiducia e l’apprezzamento dell’azienda. Da ieri si vocifera, poi, che potrebbe essere la nuova conduttrice de “La Talpa”, il reality che tornerà nella prossima stagione su Canale 5. Se così sarà per Carmelita, veterana dei reality, potrebbe essere una bella e importante rivincita.

Nemmeno il tempo di gioire però che arriva un’altra brutta notizia, Mediaset avrebbe preso delle pesanti decisioni su “Pomeriggio 5”. Vediamo di cosa si tratta.

Barbara D’Urso e “Pomeriggio 5”, le novità

“Pomeriggio 5” e la nuova versione che andrà in onda a partire da settembre. Se al timone resta sempre Barbara D’Urso, si profilano per lei delle novità.

Prima si era parlato di un ridimensionamento dell’orario della trasmissione, oggi sul profilo Instagram di TvBlog si è spiegato, invece, che l’orario dovrebbe essere il solito, con inizio tra le 17 e le 17.30. Mediaset avrebbe dunque cambiato idea di nuovo rimanendo ferma però sull’idea che “Pomeriggio 5” sarà ancora senza pubblico.

Oltre a questo TvBlog, nelle sue Instagram Stories, ha rivelato che ci sarà un’altra batosta per Barbarella. Da settembre perderà a “Pomeriggio 5” lo spazio dedicato al gossip.

Secondo il portale, Mediaset ha notato la prima parte dedicata alla cronaca è la più seguita e per questo ha deciso di puntare sull’attualità e su argomenti decisamente seri e di interesse nazionale.

Barbara ha dimostrato nel corso della sua lunga carriera di saper trattare fatti e storie tra i più diversi, sentendosi a suo agio anche con gli episodi più delicati.