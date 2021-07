Naomi Campbell ha condiviso un nuovo scatto su Instagram in cui si è mostrata divina. Subito è tripudio di like e commenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Naomi Campbell (@naomi)

Bellezza divina, fisico da urlo, icona di stile. Noemi Campbell, è tra le top model più conosciute al mondo che anno dopo anno continua a stupire i fan con il suo fascino intramontabile.

Di origini africane, nata a Londra, ha esordito a soli otto anni prendendo parte al video del brano di Bob Marley “This Love”. Nel corso della sua carriera ha sfilato per i big brand del fashion rovesciando spesso tabù del settore. Nel 1988 è diventata la prima donna di colora apparsa in copertina grazie a un servizio per Vogue. Oltre che modella ha debuttato di seguito anche come attrice e cantante.

Nonostante i 51 anni e la recente gravidanza della sua prima figlia, la Campbell è un vulcano di energia portando avanti la sua carriera e stupendo tutto il globo con le sue forme incredibili come emerge dal suo ultimo post Instagram.

Seguitissima sul social, dove il suo profilo conta ben 10 milioni di follower, è apparso uno scatto in cui la regina della passerelle si mostra con indosso un costume firmato Burberry. Il brand ha infatti scelto per la sua ultima campagna il suo famosissimo volto.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Antonella Mosetti e il giro su se stessa in bikini che incanta i followers-FOTO

Naomi Campbell in bikini: fascino intramontabile

Per vedere l’ultima foto di Naomi Campbell, vai su Successivo