La bella showgirl Antonella Mosetti ha condiviso un video su instagram mentre cammina e mostra il corpo mozzafiato

Antonella Mosetti è bellissima su instagram mentre fa una camminata in acqua facendo un giro su se stessa mostrando il lato B e il seno prorompente che a fatica stanno dentro al mini bikini. I commenti rivolti alla showgirl sono tantissimi:”Pazzesca”, “Splendida”, “Fighissima”, “Amore mio preziosa sensuale pregiata vellutata ti amo viso d’angelo ti amo”.

Antonella Mosetti si trova nella sua terra d’origine in vacanza

La bella showgirl Antonella Mosetti si trova in Puglia dove è cresciuta con la sua famiglia, per trascorrere qualche giorno di vacanza al mare. Insieme a lei probabilmente c’è anche la figlia Asia che ormai è scomparsa dal mondo delle televisione e si vede anche poco sui social. La giovane aveva accusato il colpo quando si era ritoccata diverse parti del corpo e continuava a subire insulti e critiche dal popolo del web. Asia ha deciso di ritirarsi da quel mondo che non era adatto a lei e che la faceva stare male. Ha deciso invece di concentrare le sue forze su qualcosa che ama davvero, l’equitazione. La giovane pratica lo sport a livello agonistico e mamma Mosetti non potrebbe essere più fiera di lei. La showgirl è tornata a parlare di lei condividendo un video della figlia durante un suo allenamento al maneggio.

La Mosetti ha scritto queste parole toccanti rivolte alla figlia:”Non ci sono parole per descrivere la felicità che ho nel cuore per aver creato una creatura così speciale…la mia salvezza. Il mio orgoglio, il mio unico grande AMORE! Grazie Asia e Pryanka. Parlano sempre i fatti..le parole vanno via con il vento. Mia figlia”. La showgirl è dunque molto contenta dei risultati ottenuti dalla figlia e anche del suo cambiamento di rotta riguardo al lavoro. Non tutti amano stare sotto i riflettori e accettare che altre persone giudichino e commentino la propria vita. Asia ha fatto la scelta giusta per se stessa, per evitare di essere risucchiata in un vortice pericoloso. Ha avuto il coraggio di prendere in mano la sua vita e dire basta con queste sciocchezze è meglio concentrarsi a fare qualcosa di meglio. Questo le fa onore.

La Mosetti invece in questo mondo della televisione e del gossip ci è cresciuta e non riesce a farne a meno. Ora ha scoperto anche i social che al suo tempo non c’erano, ed è diventata una star di Tik Tok con i suoi balletti sexy. Anche se c’è chi la segnala per atti di nudità e attività sessuale di adulti sui social. Lei stessa ha condiviso la segnalazione commentando l’accaduto con queste parole:”Su tik tok u branco di fake che segnalano perché non sanno stare al mondo, poracce/i”.