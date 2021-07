L’influencer Elisa Maino ha condiviso una foto su instagram dove indossa un mini abito nero completamente scollato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ELISA MAINO (@la_mainoo)

La bella influencer Elisa Maino ha condiviso su instagram una foto dove indossa un mini abito nero scollato sul decolleté e che le lascia la schiena nuda. Appare sensuale e bellissima. I commenti sono tanti ma non tutti positivi. “La gravità non le colpisce”, “La preferivo quando era piatta come una tavola da surf”, “C’è più silicone in questa foto che nelle finestre e nel bagno di casa mia” e ancora “Mezza nuda a 13 anni”.

LEGGI ANCHE>>>Freddie Mercury e i Queen incantano Wembley: 30 anni dal concerto del secolo

Elisa Maino la giovane influnecer che fa discutere

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ELISA MAINO (@la_mainoo)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Giovanna Civitillo, insieme ad Amadeus: la foto che fa piangere. Fan sconvolti – FOTO

Elisa Maino è un influncer giovanissima ha infatti solamente 18 anni ma già 2,7 milioni di followers su instagram. A guardare le sue foto non sembra una diciottenne, sono contenuti che sembrano appartenere ad una donna più matura. Mini abiti scollati da ogni parte, seno e lato B sempre in vista. E già ritoccata con la chirurgia a 18 anni, la giovane influencer si è rifatta il seno per ingrandirlo. Una scelta come sempre criticata dal popolo del web e apprezzata da pochi. L’influencer ha scelto di non parlarne apertamente ammettendo il ritocco, come invece hanno fatto tante sue colleghe.

Ha preferito far passare in sordina la cosa anche se era inevitabile che le persone se ne accorgessero dal momento che è passata da una prima scarsa ad una seconda abbondante. C’è da pensare che instagram abbia eliminato l’adolescenza di molte ragazze. Che ormai vedendo un mondo di donne apparentemente perfette e ritoccate grazie all’aiuto della chirurgia plastica, le giovani desiderino questo per loro stesse. I 18 anni di qualche anno fa erano molto diversi e le ragazze avevano ben altri obiettivi, non c’era tutta questa attenzione all’estetica che sembra però essere diventata una rincorsa dal chirurgo per eliminare ogni singola traccia di spontaneità e naturalezza.

Una diciotenne in un corpo e in una mentalità di una donna di 30 anni è spaventoso. Si perde quella spensieratezza e quell’essere ancora bambini che invece andrebbe preservato al più lungo possibile. I giovani di oggi crescono più in fretta e più velocemente. L’obiettivo di molti ad oggi è diventare influencer perché si guadagnano tanti soldi e si fa una vita spettacolare. Ma quanto può durare tutto questo? In molti credono che sia un fuoco di paglia, che prima o poi il mondo degli influencer verrà spazzato via da qualcosa di nuovo e fresco. Dunque ha senso spendere il proprio tempo a condividere contenuti su instagram? Sicuramente una domanda che si pongono in molti. La Maino ha iniziato con Tik Tok dove è diventata nota al pubblico e ben presto hanno cominciato a seguirla moltissime persone.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ELISA MAINO (@la_mainoo)

Ha utilizzato anche la piattaforma Musicaly che è meno conosciuta ma pur sempre rilevante. La giovane ha anche scritto due libri nonostante la giovane età, si intitolano Ops e Non ti scordar di me e pare che sia in arrivo anche un terzo libro. Certo si da fare la giovane influencer e il suo lavoro è apprezzato da molti adolescenti.