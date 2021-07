Freddie Mercury e i Queen incantano Wembley: 30 anni dal concerto del secolo

Trent’anni fa nel vecchio stadio di Wembley Freddie Mercury e i Queen scrivevano la storia con il più bel concerto del secolo scorso, svoltosi l’11 e il 12 luglio 1986

Per soltanto 14,50 sterline compravi il pass per il concerto del secolo. Potevi acquistare il biglietto per una delle due date dell’evento dei Queen a Wembley durante l’11 e il 12 luglio 1986. Il vecchio e mitico (diventato mitico anche grazie a questo concerto) stadio inglese registrò il tutto esaurito grazie all’amore che la gente provava verso la “Regina” con i baffi neri. Tutti cantavano all’unisono, formando un solo grande coro, le canzoni della band nativa di Kensington.

Di quel concerto evento si ha ancora traccia tutt’oggi con vinili, CD e DVD con le immagini di trent’anni fa: per questo ricordo indelebile si deve ringraziare il regista Gavin Taylor, che usò quindici telecamere e anche un elicottero per le riprese dall’alto.

A Wembley i Queen suonarono per l’ultima volta dal vivo insieme a Freddie Mercury

Non era la prima volta che i Queen si esibivano allo stadio di Wembley, l’anno prima al Live Aid suonarono e fecero perdere la voce ai fan anche solo per mezz’ora (il tempo di durata della loro esibizione). Il concerto durò su per giù due ore, che furono di rock intenso e melodico, con brani come “Love Of My Life”, “We will rock you”, “We are the Champions”, “One vision”, quest’ultima fu la canzone che aprì le danze, riscaldando l’atmosfera con il suo ritmo sferzante. Ci fu spazio anche per cover importanti come “Tutti frutti”e “Gimme some lovin”.

Il concerto terminò come di consueto con l’inno inglese, “God save the Queen“, con l’incoronazione di Freddie Mercury come Regina assoluta e indiscussa nell’Olimpo splendente della musica internazionale. Il miglior cantautore e performer di tutti i tempi, l’animale da palcoscenico più emblematico che sia mai esistito.

E non ci sarà un altro Freddie, sebbene adesso i Queen esistano ancora e cambiano spesso front man. Quello attuale con cui si stanno esibendo è Adam Lambert. Buona voce e presenza scenica ma mai quanto quella del più grande di sempre.