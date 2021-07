“Se ti vedo, sorrido”, Monica Bertini occhi e forme suadenti che stregano – FOTO

Monica Bertini ha condiviso una foto meravigliosa in cui appare in grandissima forma e in evidenza c’è il suo sguardo sublime e il suo generoso lato a

La giornalista di Mediaset Monica Bertini ha condiviso una bellissima foto in cui appare più in forma che mai con in evidenza le sue sinuose forme e i suoi occhi ammalianti. “‘La vita è come uno specchio, ti sorride se la guardi sorridendo’ Così dicono, tanto vale provare!”, scrive la bella conduttrice televisiva e infatti mostra un sorriso perfetto che ha stregato i suoi tantissimi follower su Instagram. Per non essere un’influencer ha un folto seguito di ammiratori, ben 372 mila, di sicuro non male per una ragazza in gamba come lei. I suoi fan l’adorano e ne seguono le gesta sul piccolo schermo e sui social.

Monica Bertini, la foto che ammalia i follower

