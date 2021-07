“Un monumento”, Tatsiana Paulava, esplosiva in intimo stende i fan: passerella bollente – VIDEO

Tatsiana Paulava si avvicina a grandi passi verso l’obiettivo e anticipa il risultato della finale europea tra Italia e Inghilterra con una passerella solo per cuori forti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tatsiana Paulava (@tatsianapaulava)

La supermodella russa, Tatsiana Paulava è stata la tifosa imparziale nel pre-match della finale di Euro 2020, tra Italia e Inghilterra.

Non c’era modo migliore per ammortizzare la tensione da ambo le parti. Inglesi e italiani hanno spalancato i loro occhi e si sono galvanizzati, ammirando Tatsiana da ogni prospettiva, in vista di una finale a nervi tesissimi.

Un mood di sensualità diverso dalle precedenti uscite che non avevano mai visto Tatiana nelle vesti di veterana del mestiere, pronta ai palcoscenici dei grandi eventi.

Con questo video-scatto realizzato in collaborazione dei fotografi più blasonati, la diva russa ha messo in evidenza ogni singola caratteristica di un repertorio di forme, da poter scrivere la storia e archiviarla tra i monumenti di bellezza del secolo

Tatsiana Paulava magica in intimo: movimenti sexy

