“La mattina è iniziata così”, Barbara Pedrotti sguardo perso nel vuoto: bellezza che ti inchioda – FOTO

La giornalista di Sky Sport, Barbara Pedrotti ha pubblicato una foto di primo mattino che ha spiazzato tutti: bellezza in primo piano.

Conosciuta come una delle voci femminili sportive del piccolo schermo, Barbara Pedrotti ha condito di infinita bellezza la sua giornata.

Una ricca colazione è la carica giusta per dare la spinta decisiva e iniziare la giornata nel migliore dei modi per la giornalista più bella d’Italia.

Reduce dalla vetrina in radiovisione di “Radiobruno“, la principessa della tv ha incantato tutti nel segno di un fascino tutto classe ed eleganza. L’ennesimo traguardo di una carriera che ancora non spicca il volo che la assesta tra le professioniste più apprezzate del mestiere.

Ce n’è di tempo per raggiungere traguardi e sogni finora inarrivabili, ma la strada per Miss Pedrotti è sicuramente quella giusta. Nell’ultimo post su Instagram, non poteva esserci risveglio migliore per lei: vediamo i dettagli

Barbara Pedrotti, una bellezza inarrivabile su Instagram: che schianto

