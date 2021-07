Justine Mattera torna ad emozionare i fan con una carrellata di foto al mare: l’acqua da sempre è il suo habitat, ma così esagera

Justine Mattera è una cinquantenne con un fisico di una ventenne. Sempre attenta alla linea, si mantiene in forma con tanto sport e una sana alimentazione. Il nuoto e il ciclismo sono le sue più grandi passioni alle quali non rinuncia.

Così sul suo profilo spuntano foto dove mostra tutto il suo talento ma non solo, la showgirl sa come conquistare il pubblico e non perde occasione di farlo.

Justine Mattera: irresistibile nel suo posto del cuore

Seguita da cinquecentomila follower, Justine Mattera ogni giorni delizia il web con foto e video mozzafiato. Anche quest’anno, come da consuetudine, la showgirl sta trascorrendo le vacanze estive nel resort di fiducia ad Otranto.

La Puglia è ormai il suo posto del cuore e non rinuncia a vivere un momento magico e di pausa dal lavoro. Così per immortalare qualche momento, ha pubblicato delle foto in costume in bianco e nero.

“Vengo da 10 anni. Ormai, non è estate senza un salto a Le Cale”. Scrive così sotto alle immagini diventate immediatamente virali.

Pose sensuali e luoghi paradisiaci sono la combo perfetta che rende la showgirl ancora più bella. C’è chi però non ha potuto fare a meno di commentare il post affermando: “Il servizio dello scorso anno era super, trasparenze mozzafiato, qua più diciamo sobria”.

A quanto pare qualcuno tra i fan la vuole ancora più osé di quanto non lo sia già, riuscirà a soddisfare le aspettative?

Per adesso Justine Mattera sembra non ascoltare i consigli dei fan, si gode il mare e le vacanze dopo tanto lavoro. Intanto, pensa al futuro e alla realizzazioni di nuovi progetti. A cinquant’anni ancora cavalca l’onda del successo e non ha nessuna intenzione di fermarsi.