Cecilia Rodriguez è di nuovo zia: sua sorella Belen ha messo al mondo una bambina dopo nove lunghi mesi di attesa. La piccola Luna è già amata da tutta la famiglia

Cecilia Rodriguez è una delle showgirl più amate del mondo dei social. Arrivata in Italia un po’ di anni fa, dopo sua sorella che nel nostro Paese era riuscita a trovare lavoro, fama e fortuna, lei e Belen sono diventate in pochissimo tempo due volti amatissimi dagli italiani. Hanno intrapreso due strade differenti, Cecilia è riuscita a riscuotere il successo quando ha partecipato al Grande Fratello Vip e da lì è cominciata ufficialmente la sua vita nel mondo dello spettacolo.

Cecilia Rodriguez, il primo incontro con la nuova nipote

Cecilia e Belen, però, sono rimaste sempre legate in questi anni e non hanno mai vissuto un momento lontane. Hanno condiviso tutto insieme, gioie e dolori, momenti difficili e momenti magici, e ora stanno condividendo anche la felicità di questo nuovo arrivo in famiglia. Infatti Belen in questi giorni ha dato alla luce Luna Marì, la sua seconda figlia avuta dal fidanzato Antonino. Cecilia oggi ha finalmente conosciuto la sua nuova nipotina e ha pubblicato diversi video insieme a lei, dove la coccola e la bacia. Poi la dedica inaspettata a Belen e anche ad Antonino, sotto al post dove tiene in braccio la nuova arrivata e se la stringe contro il petto: “Complimenti perché cosa più bella non potevate fare, vi amo con tutto ciò che sono“.

Belen Rodriguez (Getty Images)

Adesso tutti si chiedono quando sarà Cecilia invece a mettere su famiglia con Ignazio: dopo l’Honduras, entrambi sembrano più felici e innamorati che mai, ma soprattutto pronti a fare un passo avanti nella loro storia che dura oramai da diversi anni.