Il conduttore e attore Flavio Insinna è stato protagonista di un retroscena legato a Sanremo che non tutti conoscono

Flavio Insinna, il noto presentatore della Rai è apprezzato dal pubblico specialmente per il programma che conduce dal titolo Il pranzo è servito. Ma non tutti però sanno che tempo fa Insinna ha ricevuto una proposta importante da parte della Rai per una conduzione davvero notevole. Tuttavia Insinna in quell’occasione aveva respinto l’offerta e il motivo lascia davvero senza parole.

Flavio Insinna rifiuta la proposta di una conduzione importante

Insinna tempo fa ha ricevuto una proposta da parte della Rai per la conduzione del Festival di Sanremo. La sua simpatia, ironia e il talento che ha sul palcoscenico lo ha fatto emergere tra i candidati di quel ruolo che forse tutti i conduttori sognano. L’onore di presentare il Festival più importante d’Italia, l’emblema della musica italiana che da anni viene trasmesso su Rai 1. I nomi dei passati conduttori sono importanti, ovviamente il magnifico Pippi Baudo, Claudio Baglioni, Paolo Bonolis, Fabio Fazio con Luciana Litizzetto, Amadeus e Fiorello e tanti altri. Questo onore era stato offerto anche a Flavio Insinna che però avrebbe declinato l’invito della Rai per un motivo che lascia davvero sorpresi.

Il conduttore ha ammesso di non sentirsi all’altezza. Non è la prima volta che Insinna ha detto no alla conduzione di alcuni programmi per i quali non si sentiva in grado. Ha ammesso che se avesse detto di si in alcuni casi forse ne avrebbe giovato la sua carriera e anche il suo patrimonio, ma lo avrebbe reso infelice e non sereno. Nonostante i suoi rifiuti Insinna ha avuto comunque una carriera notevole anche nel cinema. E infondo il Festival di Sanremo cade per ogni anno quindi il presentatore potrà avere tante altre possibilità per riconsiderare l’offerta. Forse maggiore esperienza e una consapevolezza diversa più matura potranno condurlo a intraprendere il magnifico, seppur difficile percorso del Festival di Sanremo.

Il palco che in assoluto più spaventa i conduttori, ma anche i comici che nel corso degli anni hanno dimostrato di essere intimiditi dall’Ariston. Pertanto non è una sorpresa questa ammissione di Insinna ma certo delude i fan che invece vorrebbero vederlo come presentatore del Festival.