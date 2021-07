La conduttrice ha pubblicato uno scatto davvero audace realizzato dal marito, ha letteralmente fatto sobbalzare i fan per la sua bellezza.

La ormai ex iena dopo 25 anni di onorato servizio nella rete privata di Berlusconi, ha lasciato il timone in direzione di nuovo porti e approdi. Il giornalista Alberto Dandolo la vorrebbe, secondo confermate indiscrezioni, come prossima autrice tv a La7 o su Sky, ma per ora ancora nulla di confermato per la bella Alessia Marcuzzi che al momento pare abbia ben altri piani per l’estate.

Si sta infatti concedendo delle vacanze davvero all’insegna del relax con la sia famiglia: prima si è diretta nel piccolo paesino in provincia di Foggia dove risiede la madre, poi con la figlia Mia ed il marito Paolo Calabresi Marconi si è spostata a Porto Ulisse Beach, splendida location siciliana vicino Ispica, nella parte meridionale dell’Isola.

È qui che ha realizzato l’ultimo scatto che ha fatto sobbalzare i fan per l’audacia dimostrata. Vediamolo insieme.

Alessia Marcuzzi in mutande vince su tutte: il marito ha organizzato tutto

Lo scatto è stato realizzato a Punta Cirica come leggiamo nella geolocalizzazione. “Si, sono in mutande, ma mio marito mi ha detto ‘spogliati, ti faccio una foto pazzescaaaaaaa’. Non dirmelo due volte😂 #postomagico #sicily”, scrive Alessia che si presenta accovacciata con indosso solo gli slip color carne.

Tiene strette le gambe al petto mentre si intravvede il seno florido tra le braccia e le curve del lato B esplodono in una tale femminilità che in pochi hanno potuto resistere a tale abbaglio condiviso dalla showgirl che sembra una divinità tale è la sua bellezza. In molti colleghi dello spettacolo hanno commentato la foto.

Amedeo Venza scrive divertito “Ed è subito Calendario Max 1998 io c’ero ❤️😍”, Giulia Salemi “Pazzesca 🔥” e Cristina Parodi “Aveva ragione 🔥”. Marina La Rosa però vince su tutti: “Si vabbè…ma secondo qualcuno ha guardato le mutande?!?😂 Boonaaaaaa!!!!! E bravo tuo marito❤️”. 168mila like per Alessia in poche ore