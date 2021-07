Diletta Leotta pazzesca. Serie di FOTO in intimo non suo…ti fa perdere la testa

La conduttrice in attesa di tornare sui campi da calcio sorprende tutti in intimo con un video social davvero…colorato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

Lei ed il fidanzato Can Yaman sono una delle coppie più chiacchierate degli ultimi mesi. Bellissimi ed innamorati hanno ufficializzato tutto dopo aver conosciuto le rispettive famiglie in Sicilia e in Turchia, tanto che pare sia spuntato anche un anello di fidanzamento per Diletta Leotta.

Il matrimonio non è quindi lontano e voci parlano che potrebbe svolgersi già il prossimo agosto in una data non precisa. I due non hanno per il momento confermato o smentito la cosa, dovremmo solo attendere gli sviluppi della relazione.

Nel frattempo Diletta non smette di mostrarsi sui social e le ultime Instagram stories la vedono sponsorizzare alcuni capi di lingerie di Intimissimi ma non quello che tutti ci aspetteremmo da lei. Vediamo le foto.

Diletta Leotta in intimo, ma non è quello che tutti si aspettano

