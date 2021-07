Simona Ventura e Paola Perego nuova avventura su Rai 2: parte il conto alla rovescia

Le due conduttrici presto saranno i volti di un format tutto nuovo in onda sulla seconda rete, ecco cosa si dovrà aspettare il pubblico a casa.

La Rai ha finalmente confermato i palinsesti che andranno in onda dal prossimo autunno, non solo varie conferme alla conduzione ma anche tanti i cambiamenti a livello di format proposti.

Non andrà più in onda ad esempio “Game of Games” che si è rivelato un vero e proprio flop per Simona Ventura che lo guidava in prima serata su Rai 2.

La conduttrice da settembre avrà però una nuova possibilità di rivalsa, la Rai ha voluto darle ancora una chance affiancandola alla collega Paola Perego in una trasmissione tutta nuova che andrà a coprire uno spazio finora scoperto. Vediamo i dettagli.

Nuova avventura in tv: Simona Ventura rimandata a settembre

Inizialmente la produzione aveva pensato di affidare la conduzione di questo nuovo spazio solo a Paola Perego, volto amato di forum, ma poi la scelta è ricaduta anche sulla Ventura a cui è stata voluta dare una nuova possibilità di rivalsa.

Al momento la domenica mattina è l’unico spazio ancora scoperto dalla rete pubblica che è stato quindi sapientemente occupato con lo show “Tutto fa Domenica” che verrà trasmesso dalle 11 su Rai 2 per dare spazio a interviste e temi di attualità.

Il palinsesto tv della domenica si arricchisce quindi di un nuovo format che vedrà le due amiche mettere in campo competenze molto diverse ma la stessa voglia di portare al pubblico tanto intrattenimento e professionalità.

La data di inizio non è ancora stata confermata, dovremmo attendere ancora un mese per avere maggiori indicazioni a riguardo anche ai temi trattati e gli ospiti che di volta in volta saranno chiamati a raccontarsi.