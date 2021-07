“Temptation Island” anticipazioni 19 luglio: nuovo falò di confronto

“Temptation Island” anticipazioni della puntata che andrà in onda domani 19 luglio su Canale Cinque. In arrivo un nuovo falò di confronto!

Siamo arrivati già alla quarta puntata di Temptation Island. Nell’ultima che è andata in onda, Claudia e Ste hanno deciso di lasciare il programma insieme e di sposarsi così come avevano deciso di fare. Anche nella prossima puntata, che vedremo domani, ci sarà un falò di confronto. Non ci resta che scoprire chi è che porterà a termine il viaggio nei sentimenti e sceglierà di tornare a casa, e soprattutto in che modo vorrà farlo.

Temptation Island, anticipazioni quarta puntata

Manuela è sempre più vicina al single Luciano e tra i due sembra essere nato un vero e proprio sentimento, però dall’altra parte c’è un fidanzato che la aspetta e che li vede. Intanto Floriana continua a piangere e a lentarsi dell’amicizia che è nata tra Federico e la tentatrice Vincenza, che sembrano essere sempre più in sintonia. Intanto Alessandro smette di pensare solo ed esclusivamente alla sua forma fisica perché una delle tentatrici attira la sua attenzione, e di questo la sua fidanzata n’è contenta perché finalmente può vedere una reazione. Natascia, intanto, continua a non avere idea di come il suo fidanzato si stia vivendo questo viaggio nei sentimenti dall’altra parte del villaggio.

Per scoprire chi sarà tra queste coppie ad accedere al falò di confronto, non ci resta che attendere domani sera per una nuovissima puntata.