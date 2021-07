Oggi è una giornata speciale, impossibile dimenticare un evento così importante e Eleonora Daniele lo ricorda attraverso un post

Oggi per l’Italia intera è una giornata speciale, una ricorrenza che nessuno potrà mai dimenticare. Ventinove anni fa moriva Paolo Borsellino in un attentato e il nostro Paese, dopo tanto tempo è ancora qui a ricordare uno degli eventi più importanti.

Eleonora Daniele, da giornalista e conduttrice da un lato e da italiana dall’altro, ha pubblicato un post inerente al personaggio e le sue parole hanno commosso il web che la segue.

Eleonora Daniele: il post toccante ad un personaggio unico

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Daniele Official (@eleonora_daniele_official)

Eleonora Daniele è una giornalista e una conduttrice molto preparata che segue una linea professionale unica e seria. Presenta “Storie italiane”, programma su Rai2 di cronaca e attualità e ogni giorno il pubblico scopre grandi cose grazie a lei.

Da metà settembre inizierà una nuova stagione e i telespettatori non vedono l’ora di seguirla. Intanto, nonostante sia in vacanza, non perde occasione di restare attiva e concentrata sul suo lavoro.

Oggi il post su Paolo Borsellino ha attirato l’attenzione dei fan che commossi hanno lasciato un commento e un like.

“Uomini così non si possono dimenticare : sono simboli che vanno onorati e rispettati per sempre. – scrive – Nella strage di via d’Amelio,29 anni fa, moriva il giudice Paolo Borsellino in un attentato di mafia, e rimasero uccisi anche i 5 agenti della sua scorta”.

“Sarà per sempre” commenta qualcuno sotto alla foto in primo piano del politico. E poi pioggia di cuori e applausi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Daniele Official (@eleonora_daniele_official)

Vicina al suo Paese in ogni occasione, Eleonora Daniele è sempre presente tra gli alti e bassi della sua Patria. Ora sta caricando le energie per tornare a condurre uno dei programmi più seguiti negli ultimi anni. Il talento e la bravura ripagano sempre.