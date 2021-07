Ragazzo muore in un tragico incidente stradale: aveva appena inaugurato il suo locale

Un ragazzo di 28 anni è morto in un incidente stradale, nella notte tra venerdì e sabato in provincia di Padova, a poche ore dall’inaugurazione del suo locale.

Aveva solo 28 anni, il ragazzo deceduto nella notte tra venerdì e sabato in un incidente stradale. Il sinistro è avvenuto lungo la provinciale 86 nel territorio di Finale, frazione di Villa Estense (Padova). Il giovane stava tornando a casa dopo aver inaugurato il locale che aveva aperto, insieme ad un amico e socio, a Carceri. Per cause ancora da determinare, l’auto sulla quale viaggiava è finita fuori strada terminando la propria corsa contro un palo dell’illuminazione. Subito soccorso, il 28enne è stato trasportato dai medici del 118 in ospedale, dove è deceduto poco dopo.

Padova, rientra a casa dopo aver inaugurato il suo locale: ragazzo muore in un tragico incidente

Tragedia nella notte tra venerdì 16 e sabato 17 luglio nel padovano, dove un ragazzo ha perso la vita in un terribile incidente stradale.

La vittima è Giacomo Berto, 28enne residente a Villa Estense (Padova). Berto, proprio nella serata di venerdì, scrive Il Corriere del Veneto, aveva inaugurato il bistrot “I tre scalini” a Carceri che aveva aperto insieme ad un suo amico e socio. Dopo i festeggiamenti, il giovane era stato in casa della fidanzata. Tornando a casa, lungo la provinciale 86, il ragazzo ha perso il controllo dell’auto su cui viaggiava che è uscita di strada e successivamente si è schiantata contro un palo dell’illuminazione all’altezza di Finale, frazione del comune di Villa Estense.

Sul luogo dello schianto sono arrivati i vigili del fuoco e lo staff sanitario del 118. Berto è stato estratto dall’abitacolo della vettura ed è stato trasportato d’urgenza presso l’ospedale di Monselice. Qui i medici hanno provato a salvargli la vita, ma ogni tentativo è risultato essere vano. Il 28enne è deceduto poco dopo l’arrivo al nosocomio per le gravi ferite riportate nel sinistro.

Per gli accertamenti del caso sono intervenuti anche i carabinieri che ora stanno cercando di risalire alle cause che hanno condotto l’auto di Berto fuori dalla carreggiata. Tra le ipotesi, scrive Il Corriere del Veneto, quella di un colpo di sonno che avrebbe fatto perdere il controllo della vettura alla vittima.

La morte di Giacomo ha sconvolto l’intera comunità locale. Tra i tanti messaggi di cordoglio apparsi su Facebook anche quello del suo bistrot: “Ogni parola – si legge- sarebbe inopportuna e inadeguata in questo momento. Oggi vogliamo solo fermarci a pensare e a pensarti. Riposa in pace Giacomo”.