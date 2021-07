Michela Quattrociocche, bellissima come un’opera d’arte – FOTO

Michela Quattrociocche, la bellissima attrice anche stavolta incanta tutti con una foto che rievoca l’arte.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🖤MIKY🖤 (@michelaquattrociocche)

Michela Quattrociocche, la bellissima attrice italiana riesce foto dopo foto ad incantare il suo pubblico che cresce progressivamente. I followers sono in aumento, merito del fascino che sprigiona in ogni scatto. Una bellezza mediterranea: capelli sciolti neri e lo sguardo che cattura ed ipnotizza.

Ed un corpo poi che infiamma, come in questa foto dove la splendida attrice non si lascia intimidire dagli scatti: gli occhi sono tutti su di lei, la sua bellezza ammalia e conquista. Certamente l’abitino indossato – senza reggiseno – non fa che infiammare il web: magica.

Michela Quattrociocche, il paragone col celebre dipinto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🖤MIKY🖤 (@michelaquattrociocche)

“Manca la tenerezza nel guardare il mondo che ognuno costudisce al suo interno 💕” una splendida frase proposta dalla Quattrociocche sul suo profilo Instagram meno di un’ora fa. Un modo per ben rappresentare il suo primo piano che cattura. Lo sguardo si fa intenso, quello che noi riusciamo a vedere dalla foto è solamente una porzione di camicia bianca ed un make-up che valorizza l’incarnato dell’attrice.

Ovviamente la foto è stata accolta con favore, i fans si dimostrano subito estasiati da questa visione, una foto che racchiude lo sguardo di Michela, non rivolto verso l’obiettivo, sicuramente un modo per consentire di catturarne l’intensità. “Che occhi!!” scrive non a caso un fan.

Qualcuno si spinge oltre: sempre partendo da questo dettaglio di Michela, paragona la donna ad uno dei quadri più importanti della nostra storia, se non il più famoso: La Gioconda. Ovviamente parliamo di due bellezze diverse, ma quel modo di guardare così enigmatico che fa trapelare tutto e niente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🖤MIKY🖤 (@michelaquattrociocche)

Bellissima la dedica di Michela alla collega Laura Chiatti, legate da un profondo rapporto di amicizia. “Chi ci conosce entrambe sa’ bene che siamo due gemelle separate alla nascita anche se una bionda e una mora”.