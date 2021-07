“Bella da sempre, ma adesso…”, Martina Stella e la FOTO con il pancione, fan in estasi

Martina Stella posta uno scatto con il pancione che fa tremare il web: l’attrice non era mai apparsa così bella

Un’estate impossibile da dimenticare, quella che Martina Stella sta vivendo con tanto entusiasmo. L’attrice di Impruneta, che ha avuto la prima figlia Ginevra dall’ex compagno Gabriele Gregorini, è incinta del secondo figlio, frutto dell’amore con l’attuale marito Andrea Manfredonia. I due sono convolati a nozze nel 2016, e solo di recente hanno deciso di allargare la famiglia, che ben presto sarà allietata dall’arrivo di un maschietto. Tramite il proprio profilo di Instagram, l’attrice condivide entusiasta foto del suo meraviglioso pancione, che non manca di sfoggiare per i fan. Anche sotto l’ultimo scatto, i complimenti per lei non si sono fatti attendere.

NON PERDERTI ANCHE —> Giulia Salemi e il VIDEO tutorial aggressivo, l’influencer si scatena

“Bella da sempre, ma adesso…”, Martina Stella e la FOTO con il pancione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martina Stella (@therealmartinastella)

NON PERDERTI ANCHE —> Flavio Insinna non ha figli: Il motivo. La dolorosa confessione dell’amato conduttore

Martina Stella, 37 anni quest’anno, diventerà presto mamma del suo secondo figlio. Dopo aver dato alla luce Ginevra, nata nel novembre del 2012, l’attrice di Impruneta ha deciso di ripercorrere la strada della maternità accanto al marito Andrea Manfredonia. Con il procuratore calcistico, la Stella è convolata a nozze nel 2016, dopo il fallimento della precedente relazione con Gabriele Gregorini. Qualche mese fa, Martina ha annunciato di essere incinta con queste parole: “La gioia più grande è quella di diventare mamma ancora una volta, è il dono più speciale che potessi ricevere“.

Di recente, la Stella ha pubblicato una serie di scatti realizzati a Roma, che non ha mancato di documentare tramite la didascalia. “Pink, adoro questo colore. Un po’ di backstage.. Tornare a Roma è stato meraviglioso come sempre“, ha scritto l’attrice, che nelle foto indossa un abito fucsia che valorizza la chioma bionda ed il décolleté meraviglioso. Martina, che accarezza il pancione esibendo il suo miglior sorriso, è una visuale davvero imperdibile.

“Sei bella da sempre, ma adesso lo sei anche di più” – si è complimentato un fan, seguito a ruota da altri – “Il rosa ti dona, sei una meraviglia“. Martina ed il suo pancione hanno già raccolto quasi 3mila likes.