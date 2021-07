Giulia Salemi e il VIDEO tutorial aggressivo, l’influencer si scatena

L’influencer Giulia Salemi ha condiviso un video su instagram dove fa un make up tutorial molto particolare

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Salemi (@giuliasalemi)

Giulia Salemi ha condiviso un video su instagram dove fa un tutorial di make up e in sottofondo c’è la canzone dei Maneskin, Zitti e Buoni. L’influencer si fa prendere da ritmo e comincia a scatenarsi sulle note della canzone rock vincitrice di Sanremo e dell’Eurovision. Anche il suo makeup è simile a quello della band con un eyliner importante e un rossetto nude. Sempre bellissima.

Giulia Salemi, un’estate ricca di soddisfazioni

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Salemi (@giuliasalemi)

Per la Salemi è un estate davvero piena di novità ed emozioni, come la nuova casa appena comprata a Milano. Oppure le molte proposte di lavoro e collaborazioni con noti brand. E poi non bisogna dimenticare la love story con il suo Pierpaolo che diventa sempre più consolidata. Recentemente l’influencer ha partecipato al compleanno del figlio di Pierpaolo insieme alla ex compagna Ariadna Romero. I tre sono andati molto d’accordo e hanno anche scattato delle foto tutti insieme. Come sempre la gentilezza e l’apertura di Ariadna lascia davvero senza parole, una donna magnifica.

Anche Pierpaolo ha conquistato vette importanti come l’uscita del singolo estivo, “Un estate calda”. Insomma la coppia più calda dell’estate sono sicuramente loro due. La loro storia d’amore ha fatto sognare tutti quando erano all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Una storia nata piano piano con molte riserve da parte di Giulia che già aveva sofferto per la fine di una storia nata proprio nel reality, quella con Francesco Monte. Ma poi la gentilezza e sicurezza di Pierpaolo l’ha portata a fidarsi sempre di più e ad aprire il suo cuore. Ad oggi ha finalmente trovato la felicità accanto ad un uomo meraviglioso e dolce che la elogia sempre. Sotto ad una foto lui le ha scritto:”Ma da che pianeta arrivi?” per commentare la sua bellezza unica.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Salemi (@giuliasalemi)

In un altro post, dove l’influencer sfoggia dei sandali a schiava di diverso colore, Pretelli commenta:”Amore scelgo tutti i colori..fammi essere il tuo arcobaleno”. Insomma tra i due c’è un amore da favola e si spera che sia la volta buona per entrambi di costruire qualcosa d’importante e duraturo.