Wanda Nara in posa rovente allo specchio, con il Duomo di Milano sullo sfondo. “Giornata di lavoro…” indimenticabile.

La showgirl argentina, Wanda Nara ha raccolto il massimo dei consensi dopo l’ultimo scatto ai piedi del “Duomo di Milano“.

La moglie e agente di Mauro Icardi avrebbe ultimato il tour vacanziero, in compagnia dei suoi figli, nella città in cui molti giovani pongono le speranze di un definitivo rilancio di carriera. Parliamo della lussuosa quanto ambita Milano, dove in passato Wanda curava gli aspetti commericali e contrattuali dell’attuale attaccante del Paris Saint Germain.

Prima di far ritorno nella dimora d’oltralpe, adiacente alle Champs Elysees, la supermodella ha scelto di fare tappa nel capoluogo lombardo.

Impossibile dimenticare gli ultimi scatti su Instagram che hanno immortalato lei e i figli, tra le meraviglie naturali campane. Dalla Certosa di San Martino alla Costiera Amalfitana, questo primo scorcio di vacanza, in assenza del marito, per la Nara ha lasciato tutti senza fiato

Wanda Nara coglie l’attimo e scatta un selfie bollente: la più bella dell’estate

