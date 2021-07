“Che favola di donna” Eva super sensuale, il vestito è corto e lei è bellissima – FOTO

La modella ungherese ha pubblicato uno scatto dove si mostra in splendida forma con indosso un vestito che le calza a pennello…

Eva è una vera dea della bellezza in questo post dove sfoggia un look che le rende appieno giustizia.

Sensuale e affascinante le sue foto sono sempre un concentrato di femminilità e i followers non possono far altro che rimanere piacevolmente colpiti dai contenuti che pubblica sul suo profilo social.

Eva in questo momento si trova in vacanza presso l‘Hotel La Madonnina Casamicciola Terme, ad Ischia insieme a suo marito che è il suo fotografo in queste occasioni.

Nella didascalia del post scrive: “Buonanotte sole, ci vediamo domani” e saluta così i suoi numerosissimi followers che non possono che ringraziare.

Il post di Eva è un vero concentrato di sensualità

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eva Henger (@eva_henger)

Eva in questo post si è lasciata immortalare in tre scatti che sono di una bellezza estrema. Indossa un abito rosa che le calza a pennello e che risalta una naturale eleganza.

Sicuramente il lato A salta all’occhio di chi ammira queste foto. Nella prima Eva si trova in posa di spalle con uno splendido stacco di coscia mentre ammira il paesaggio che le fa da contorno.

Nella seconda si mostra in uno scatto del tutto naturale mentre compie un movimento improvviso e nella terza è di profilo che fissa l’orizzonte.

Inutile dire che i commenti che ha ricevuto sono stati innumerevoli così come i like che hanno tempestato il suo profilo in poche ore.

Un vero e proprio ciclone di femminilità si è abbattuto questa sera su Instagram.