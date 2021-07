Giorgia Palmas sdraiata al sole, gambe abbronzate e curve in tensione: “Aspettava da tempo questo momento” – FOTO

La showgirl, Giorgia Palmas torna nella sua amatissima Sardegna e cattura i raggi del sole, in spiaggia: fisico mozzafiato.

La conduttrice televisiva, Giorgia Palmas ha approfittato del lungo periodo di relax per mettere a nudo le caratteristiche più intime del suo repertorio fisico.

Non di certo una scoperta per i tantissimi followers di Instagram che non hanno battuto ciglio di fronte ad una bellezza perfetta, un “dipinto” di Madre Natura che non lascia spazio all’immaginazione.

L’ex velina di Striscia La Notizia, classificatasi seconda all’edizione di Miss Mondo 2000 ha impiegato poco tempo per fare il suo ingresso nel settore dello spettacolo. La carriera della showgirl sarda ha spiccato il volo definitivo, grazie ad alcuni ruoli di spicco sul piccolo schermo.

La compagna del nuotatore, campione mondiale nei 100 metri, Filippo Magnini ha partecipato a diversi reality show come “L’Isola dei Famosi”, piuttosto che “Il Processo di Biscardi“, in ambito calcistico.

Tifosissima del Milan, Giorgia ha accantonato momentaneamente le “armi” della passione sportiva, dando sfogo ad una bellezza irragiungibile

Giorgia Palmas “bagnata” dai sole rovente di Luglio: favolosa

